مختار نوح يكشف لمحمد الباز تفاصيل اجتماعات مكتب الإرشاد عن 30 يونيو فى "الشاهد"

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، اليوم، في سادس حلقات برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، مختار نوح المفكر والباحث القانوني، ليروي شهادته عن 30 يونيو.

ويكشف مختار نوح علاقاته بجماعة الإخوان حتى ثورة 30 يونيو، وحضوره اجتماعات مكتب الإرشاد.

كما يروي أسباب قراره أن يفضح جرائم الجماعة الإرهابية، وعلاقته بـ خيرت الشاطر، وسبب وفاة محمد مرسي في السجن.

توثيق أحداث ثورة 30 يونيو

يقدم برنامج «الشاهد» توثيقاً لأحداث ثورة 30 يونيو عبر شهادات عدد من الشخصيات التي شاركت في صناعة القرار إبان الثورة، وكانت شاهدة على كل تفاصيلها وأحداثها.

يذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز"، بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.