الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفعيل المبادرة الأولى لتعاون "الصحة العالمية" مع مستشفيات جامعة أسوان

اللقاء
اللقاء

 التقى اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، بالدكتور عادل عبد العزيز أستاذ أمراض الباطنه والغدد بكلية طب جامعة سوهاج ومستشار منظمة الصحه العالمية للأمراض المزمنة ورئيس الإتحاد العالمي للأمراض غير معدية، والوفد المرافق له. 

جاء ذلك بحضور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور مصطفى الطيري وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سرور مسؤول بمنظمة الصحة العالمية؛ بهدف تفعيل المبادرة الأولى من منظمة الصحة العالمية للتعاون مع مستشفيات جامعة أسوان.

ومن جهته؛ قال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، إن الزيارة تهدف إلى تفعيل  مبادرة وادي النيل بالتعاون مع كلية الطب جامعة أسوان  برئاسة  الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وإشراف الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، لخدمة الإخوة الأشقاء السودانيين الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مع تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضي من دولة السودان الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون التدريبي المعتمد من منظمة الصحة العالمية بمستشفيات جامعة أسوان، لتدريب شباب الأطباء،وهيئة التمريض. 

ونوه بأن اللقاء يتضمن مناقشة إنشاء مقر لمنظمة الصحة العالميه داخل مستشفيات جامعة أسوان لخدمة الأطباء بكافة أرجاء المحافظة، كما بحث الطرفين إمكانية توقيع بروتوكول تعاون في المستقبل القريب مع الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، ويعد هذا اللقاء لقاء تمهيدي لمناقشة محاور النعاون المشترك بين الجانبين من خلال تجهيز وإعداد بنود  بروتوكول التعاون بصورة رسمية.

وأشاد الدكتور عادل عبدالعزيز والوفد المرافق له  بالإنشاءات والتوسعات التي تتم علي قدم وساق بالمستشفيات الجامعية بأسوان، والخدمات الطبية  المتميزه التي تقدمها المستشفي الجامعي لمرضي  محافظة أسوان، ومرضي المحافظات المجاوره بصعيد مصر والدور العلاجي للأخوة الأشقاء بالسودان في ظل الأزمة الطاحنة من ويلات الحرب التي تتعرض لها البلاد.

وتناول اللقاء ايضًا إنشاء عياده متخصصة بالمستشفى الجامعي بأسوان للأمراض غير المعدية، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. 

الخدمات الطبية الصحة العالمية المبادرة الأولى توقيع بروتوكول تعاون مستشفى أسوان الجامعي منظمة الصحة العالمية

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