مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 بدأ الطلاب في البحث عن توزيع درجات المواد المقررة عليها ضمن المنهج الدراسي ومنها البحث عن توزيع درجات العربي تالتة ثانوي 2023.

توزيع درجات العربي تالتة ثانوي 2023

يستعرض موقع الدستور لطلابنا من ابناء الثانوية العامة توزيع درجات العربي تالتة ثانوي 2023 وباقي المواد الدراسية المضافة للمجموع.

اللغة العربية

يأتي توزيع درجات العربي لطلاب تالتة ثانوي كالتالي

الدرجة الكلية 80 درجة ودرجة النجاح من 40 درجة

عدد اسئلة مادة العربي 55 سؤالًا.

عدد الأسئلة المقالية 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات

عدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى

«الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية»

الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة

عدد الأسئلة 37 سؤالا

عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات

الأسئلة الموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية

«الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية، الصينية»

الدرجة الكلية 40 درجة ودرجة النجاح من 20 درجة

الامتحان مكون 31 سؤال

عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 6 درجات

الاسئلة الموضوعية 29 سؤالًا درجاتها 34 درجة.

المواد العلمية

«الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا»

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

اسئلة المواد العلمية هي 46 سؤالًا

عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات

الاسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة

المواد الأدبية

(التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع)

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

عدد الاسئلة 46 سؤالًا

عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات

الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

مادة الرياضيات الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة

عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات

والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة

التفاضل والتكامل الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

عدد 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات

18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة

استاتيكا الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات

الموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة

ديناميكا الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

عدد الأسئلة على 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات

18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة