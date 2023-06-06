الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شروط الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات
امتحانات

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة خلال أيام أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط الاعتذار عن  مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي يبدأ التقديم فيها من اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة يومين فقط حيث تنتهي الخميس 8 يونيو 2023. 

شروط الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2023 

يستعرض موقع الدستور لمتابعيه شروط الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2023 التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة الاثنين القادم 12 يونيو 2023.

  • الحالات المرضية بحيث يقدم الراغب في الاعتذار عن المراقبة في الامتحانات  تقريرًا طبيًا حديثًا ومعتمدًا ومختومًا من المجلس الطبي العام، مدونًا به يعفى من أعمال الامتحانات والعمل جزء من الوقت.

 

  • أن يكون المعلم بالفعل حاصل على إجازة بدون مرتب وبذلك يقدم المستند الدال على ذلك، وصورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.

 

  • يمكن للمعلمة التي لديها طفل رضيع حتى سنتين ومن لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو طفل مصاب بمرض مزمن الاعتذار عن المراقبة في الامتحانات ولكن مع ضرورة تقديم تقريرا طبيا وشهادة ميلاد.

 

  • وفاة الزوج أو الزوجة مع تقديم شهادة وفاة لا تتجاوز العام وصورة بطاقة.

 

  • يُقبل اعتذار الزوج أو الزوجة عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

 

  • المعلمة التي زوجها في حالة سفر، وإذا كان الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة العمل.

 

  • يُقبل اعتذار من صدر ضده قرارا بالحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية ومن يرد له اعتبار، أو يعفى من عقوبة الحرمان من أعمال الامتحانات.

 

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مع العلم أن الراغبين في الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة يقدمون طلبات الاعتذار في المديريات التعليمية في أماكن مخصصة لقبول الاعتذارات، حيث توفر لجان الإدارة على مستوى الجمهورية أعضاء بالمقار المخصصة مهمتها قبول اعتذارات المعلمين الذين تتوافر لديهم الشروط والضوابط المحددة.

 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

 

تبدأ امتحانات الثانوية العامة الاثنين  12 يونيو 2023 وتستمر لمدة شهر تقريبًا حيث تنتهي الخميس 13 يونيو 2023.

 

وتكون إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة من الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو 2023.

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