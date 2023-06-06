الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة (فيديو)

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الأجواء فترة النهار حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

وتابعت: "مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة، ويكون ملحوظًا في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، وبالتالي نشهد أجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترة الليل".

انخفاض فرص الأمطار في بعض الأماكن

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أننا نشهد نشاطًا نسبيًا للرياح يجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة، فضلًا عن انخفاض فرص الأمطار في بعض الأماكن.

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