السيطرة على حريق عشش مواشى فى بنى سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية في بني سويف، الثلاثاء، على حريق نشب في عدد من العشش تستخدم لتربية المواشي بالأراضي الزراعية بالقرب من العمارات السكنية بمدينة سمسطا، جنوب غربي بني سويف، دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد باشتعال النيران بعدد من العشش، تستخدم لتربية المواشي بالأراضي الزراعية، بمدينة سمسطا، وتم التوجيه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق.

وعلى الفور انتقل المحاسب نشأت معبد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، وفايز حسين وشوقي هاشم، نائبا رئيس المدينة.

وانتقلت 3 سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة وتمكنوا من السيطرة على الحريق، حيث تبين أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من العشش بالأراضي الزراعية يقوم الفلاحون بتربية المواشي بداخلها، كما أتت النيران على واجهة عدد من الشقق السكنية من الخارج لقربها من مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق قبل الامتداد إلى داخل الشقق السكنية أو باقي العمائر السكانية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث حول أسباب الحريق وملابساته.