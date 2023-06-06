استعدادا لموسم الصيف.. وكيل "صحة مطروح" يوجه بتوفير كافة احتياجات المستشفى العام

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة في محافظة مطروح، قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطروح العام وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الحوادث والطوارئ.

وعقد وكيل صحة مطروح اجتماعا مع مدير المستشفى ونائبه وأعضاء غرفة الطوارئ حول رفع كفاءة الخدمة المقدمة، وجاهزية فريق الطوارئ لاستقبال جميع الحالات الطارئة والتدخل السريع عن طريق الفريق الطبي المدرب، موجها بالاستعداد الكامل تزامنًا مع دخول موسم الصيف وزيادة أعداد المترددين على المحافظة.

وشدد وكيل صحة مطروح ، على توفير كافة احتياجات المستشفى من القوى البشرية ( اطباء، تمريض ) والأدوية والمستلزمات وتعاون جميع الإدارات الفنية والادارية بالمديرية مع المستشفى لتقديم خدمات صحية لائقة، مشيرا إلى أن الجولات مستمرة فى مختلف الأوقات وعلى كافة المنشآت الصحية وأنه تم تشكيل عدة فرق للمتابعة المستمرة والتأكد من حسن سير العمل بمنافذ تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة .

جاء ذلك استمراراً للجولات الميدانية التي يجريها وكيل وزارة الصحة بمطروح والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف المرور الدوري علي جميع المنشآت الصحية فى الفترات الصباحية والمسائية.