الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: مصر تستفيد من مواردها الفريدة لتعزيز موقعها في السياحة العلاجية

السياحة العلاجية
السياحة العلاجية

قال تقرير بريطاني، إن مصر تستفيد من مواردها الفريدة لتعزيز موقعها في مشهد السياحة العلاجية.

وأشار موقع "لينجبويسون" البريطاني المعني بالطب والصحة، إلى أن مصر تستفيد من مواردهما الفريدة لتعزيز موقعهما في مشهد السياحة العلاجية.

وذكر أن مدينة سفاجا وهي مدينة منتجع على البحر الأحمر، تلفت الانتباه بمواردها العلاجية الطبيعية، وتوفر الملوحة العالية لمياه سفاجا، جنبًا إلى جنب مع المعادن الفريدة من الشعاب المرجانية، وهي علاجًا فعالًا لمختلف الأمراض الجلدية. 

وأضاف أن الزوار ينجذبون أيضًا إلى الرمال السوداء الغنية بالمعادن، والتي تعتبر مفيدة لمختلف الأمراض، كجزء من خدمتهم، وتوفر الفنادق في سفاجا مناطق شاطئية مخصصة للحمامات الرملية والفرق الطبية والأجهزة المساعدة لاستيعاب هؤلاء السياح.

ولفت التقرير، إلى تقدم مواقع السياحة العلاجية الأخرى في مصر مثل الواحات البحرية وواحة الخارجة وواحة سيوة فوائد علاجية من المياه الكبريتية والينابيع المعدنية، لزيادة تعزيز الصناعة.

ونوه بأن مصر تخطوا خطوات واسعة في صناعة السياحة العلاجية العالمية، مستفيدة من مواردها الطبيعية الفريدة، والمواقع الجغرافية الاستراتيجية، ومرافق الرعاية الصحية المهنية لتلبية احتياجات المسافرين المهتمين بالصحة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانيات في صناعة السياحة العلاجية شديدة التنافسية.

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