«الدفاع» الروسية: مقتل 1500 جندى أوكرانى فى هجوم محور دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، القضاء على أكثر من 1500 عسكري أوكراني، خلال التصدي لهجوم قوات كييف على محور جنوب دونيتسك.

وذكرت الوزارة الروسية في بيان نقلته شبكة روسيا اليوم: «تعرضت الوحدات الأوكرانية المهاجمة على محور جنوب دونيتسك لخسائر ملموسة. حيث بلغت الخسائر الإجمالية للقوات الأوكرانية أكثر من 1500 عسكري أوكراني، وأكثر من 135 آلية عسكرية بين دبابات ومدرعات وناقلات جند».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي أحبط في صباح يوم 4 يونيو، هجوما أوكرانيا واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك، بمشاركة ست كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات.

وأفادت الوزارة، بأن القوات الأوكرانية واصلت يوم الاثنين 5 يونيو، شن هجماتها على بلدة فريمفسكي.

وأشارت الوزارة، إلى أنه نتيجة للأعمال النشطة والكفؤة لوحدات قوات تجمع «شرق» الروسية، التي أظهرت الشجاعة والبطولة، تم دحر العدو ولم ينجز المهام الموكلة إليه في الهجوم.

يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية مساء الإثنين، أن القوات الروسية تراجعت في منطقتين على الأقل حيث تقول كييف «إنها تحولت إلى العمليات الهجومية في بعض القطاعات».

وأوضحت الصحيفة أن القوات الأوكرانية شنت الهجوم في نقاط متعددة على طول خط المواجهة في منطقة دونيتسك يوم الاثنين، مما أدى إلى تراجع القوات الروسية في منطقتين على الأقل فيما بدا أنه المراحل الأولية للهجوم المضاد الأوكراني الذي طال انتظاره.

وقالت الحكومة في كييف إنها تحولت إلى العمليات الهجومية في بعض القطاعات، مع ورود تقارير عن قتال مكثف في ربع عام في عدة مواقع.

تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، قال الإثنين، إن «روسيا مستعدة للنظر في الخطط المقترحة لتسوية سلمية للأزمة مع أوكرانيا بمجرد استلامها رسميًا».

وقال نائب الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة تاس: «نحن ندرس كل المقترحات التي نتلقاها بشأن تسوية النزاع الأوكراني، وسننظر فيها إذا قُدِمَت رسمي».