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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد يوسف يكشف سبب لقائه مع وزير الداخلية قبل 30 يونيو 2013

خالد يوسف
خالد يوسف

قال المخرج خالد يوسف، إن أول بيان صدر من المتظاهرين من داخل وزارة الثقافة، أنهم سيظلون معتصمين حتى يوم 30 يونيو، عندما يخرج الشعب لإسقاط النظام سيكونون في الصفوف الأولى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم طلب لقاء القوى الوطنية وقادة تمرد، لكنهم رفضوا، وكان تقديرهم للموقف إن الشرطة ستضرب المتظاهرين في 30 يونيو، وكان مانشيت الصحف "تمرد ترفض لقاء وزير الداخلية".

وأردف: "كلمني اللواء علاء محمود مسئول العلاقات العامة، وكان صديقي، قال لي الناس رافضة تقابل وزير الداخلية، وهو عنده كلام مهم ممكن تقابله؟ رجعت للناس، وقلت يبدو إن فيه كلام لابد نسمعه، وافقوا على ذهابي، وذلك اللقاء اعتبره خالد الشاطر أنه مؤامرة من الدولة والجيش على الإخوان".

واستطرد: "وزير الداخلية أراد يطمئن المتظاهرين أنهم لن يضربوا المتظاهرين، وأنهم سيحمون المتظاهرين حال حدوث عنف تجاههم، وكانت وجهة نظره، أن المتظاهرين عندهم فكرة مسبقة أن الشرطة هتضربهم فيبدأوا هم الاحتكاك بالشرطة، وتندلع معركة لا داع لها، لما عدت لجبهة الإنقاذ  أخبرتهم بما دار، وسألوني صدقتهم؟ فأجبت أنا صدقته بنسبة مليون في الـ100، وأنا رجل بفهم في الكذب، كان صادق ويريد يطمئن المتظاهرين حتى لا يبدأوا بالعنف".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

خالد يوسف 30 يونيو شهادات 30 يونيو الشاهد

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