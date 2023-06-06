الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى وفاته.. محمود المليجي شرير الشاشة الذي ترك بصمة في تاريخ الفن

محمود المليجي
محمود المليجي

يوافق، اليوم، ذكرى وفاة أحد رموز الفن المصري والعرب، الفنان محمود المليجي، والذي رحل عن عالمنا في السادس من يونيو عام 1983، بعدما ترك لنا الكثير من الأعمال الفنية الخالدة في الأذهان حتى وقتنا هذا.

ولد محمود المليجي، في 22 ديسمبر 1910 في حي المغربلين بالقاهرة، بدأ مشواره الفني منذ صغره في فرقة يوسف وهبي، تميز بأدوار الشر التي أجادها بشكل بارع، مثل أدوار رئيس العصابة الخفي، كما قدم أدوار الطبيب النفسي. 

كان للمليجي ثنائيات رائعة مع نجوم الفن مثل فريد شوقي، وزكي رستم، وهدى سلطان، وعبد الحليم حافظ، وغيرهم، تزوج 4 مرات منها زواجه من الفنانة علوية جميل التي كانت شريكته في الحياة والفن. 

حصل محمود المليجي على جوائز وأوسمة عديدة تقديرًا لإبداعاته وإسهاماته في المجال الفني، وتوفى محمود المليجي أثناء تصوير آخر لقطات دوره في "أيوب" إثر أزمة قلبية حادة، في السطور التالية نسلط الضوء على أشهر الشخصيات التي قدمها الراحل محمود المليجي.

- أشهر الشخصيات التي قدمها محمود المليجي

فيلم الأرض، حيث قدم فيه دور محمد أبو سويلم، الفلاح البسيط الذي يقاوم الاستعمار والطغيان بشجاعة وصبر، ويحث أهل بلدته للوقوف في وجه الإحتلال، وفي فيلم "الناصر صلاح الدين"  جسد محمود المليجي فيه دور الملك كونراد، زعيم الصليبيين الذي يواجه صلاح الدين.

وفي فيلم "إسماعيل ياسين في الأسطول"  لعب محمود المليجي دور المعلم "عباس الزفر"، الذي يحاول كسب قلب زهرة العلا التي تحب إسماعيل ياسين.

محمود المليجي أشهر الشخصيات التي قدمها الراحل محمود المليجي الشخصيات التي قدمها الراحل محمود المليجي الفنان محمود المليجي الفنانة علوية جميل الأعمال الفنية ادوار الشر

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