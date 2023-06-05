الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات لتاجر بتهمة احتجاز وتعذيب شخص في كفر الشيخ

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بمعاقبة صاحب محل أسماك بمركز الرياض على خلفية اتهامه باحتجاز شخص وتعذيبه، بالسجن المشدد 10 سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، كما أمرت بإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا.

وقيدت أحداث القضية برقم 6040 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 851 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد قرر إحالة «م.م»، 42 عامًا، صاحب محل أسماك، ويقيم بمركز الرياض، وآخرين إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمتهم عما أسند إليهم.

وتبين من قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أنهم في يوم 10 نوفمبر 2021، بدائرة مركز شرطة الرياض حجزوا المجني عليه «ح.م.أ.ب»، بدون أمر أحد الحكام بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح على ذوي الشبهة.

فيما كشف قرار الإحالة عن تعذيبهم المجني عليه تعذيبات بدنية بعد احتجازهم إياه دون سند قانوني متعدين عليه ضربًا، وكبلوا يديه مهددينه بالإيذاء ما لم يتنازل عن أمواله المستحقة على المتهم الأول، فيما وجه للمتهم الأول وآخرين إحراز و أيضا حيازة سلاح أبيض «سكين» و كذلك أدوات عصي خشبية، وحبل تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وعقب تداول القضية، قضت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الأولى»، حضوريًا، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 أعوام واحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، كما أمرت بإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

جنايات تعذيب احتجاز كفر الشيخ سلاح أبيض

الأكثر قراءة

"معاكسة تحولت لمشاجرة".. اعترافات المتهم بقتل جاره في المطرية

محافظ بورسعيد يتفقد أرض الإسكان التعاونى بالحى الإماراتى (صور)

محافظ القليوبية يتفقد قافلة طبية فى قرية سندوة بالخانكة

مصر تعلن التوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا لبُعد تنموى كبير وبشروط مُيسّرة

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح "آل سند" و"آل أبوزيد" بالصوامعة

طبيب عيون عن عروس "فيسبوك" المصابة: "الضغط السبب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس