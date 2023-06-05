المشدد 10 سنوات لتاجر بتهمة احتجاز وتعذيب شخص في كفر الشيخ

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بمعاقبة صاحب محل أسماك بمركز الرياض على خلفية اتهامه باحتجاز شخص وتعذيبه، بالسجن المشدد 10 سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، كما أمرت بإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا.

وقيدت أحداث القضية برقم 6040 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 851 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد قرر إحالة «م.م»، 42 عامًا، صاحب محل أسماك، ويقيم بمركز الرياض، وآخرين إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمتهم عما أسند إليهم.

وتبين من قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أنهم في يوم 10 نوفمبر 2021، بدائرة مركز شرطة الرياض حجزوا المجني عليه «ح.م.أ.ب»، بدون أمر أحد الحكام بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح على ذوي الشبهة.

فيما كشف قرار الإحالة عن تعذيبهم المجني عليه تعذيبات بدنية بعد احتجازهم إياه دون سند قانوني متعدين عليه ضربًا، وكبلوا يديه مهددينه بالإيذاء ما لم يتنازل عن أمواله المستحقة على المتهم الأول، فيما وجه للمتهم الأول وآخرين إحراز و أيضا حيازة سلاح أبيض «سكين» و كذلك أدوات عصي خشبية، وحبل تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وعقب تداول القضية، قضت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الأولى»، حضوريًا، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 أعوام واحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، كما أمرت بإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.