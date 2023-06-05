رئيس موريتانيا يشيد بجهود جامعة الدول العربية

أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عن سعادته بجهود جامعة الدول العربية قائلاً: "انتهز هذه الفرصة لأشيد بكل ما حققته الجامعة العربية من إنجاز في هذا السياق على مر العقود، والجهود التي بذلتها وتبذلها الأمانة العامة للجامعة العربية في سبيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته".

وأضاف الرئيس الموريتاني خلال جلسة للمندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، اليوم، أن العالم اليوم في ظل تداخل الضرورات الاقتصادية والامنية، أصبح يفرض صيغة التكتلات السياسية والاقتصادية، وهو ما يفرض تعزيز العمل العربي المشترك لمجابهة التحديات، أمنيًا واقتصاديا وسياسيا.

وتابع الرئيس الموريتاني أن العمل العربي المشترك لا يزال من حيث الفاعلية دون ما يتطلع له المواطن العربي، حيث تستوجب التحديات القائمة عربيا وإقليميا ودوليا أكثر من ذلك، فضلا عن أنّ ما يوحد الدول العربية وما يجمعها من مصير ومصالح مشتركة كفيل لتمكينها لسد ما في عملها من نقص وقصور.