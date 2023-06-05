الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس موريتانيا يشيد بجهود جامعة الدول العربية

رئيس موريتانيا
رئيس موريتانيا

أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عن سعادته بجهود جامعة الدول العربية قائلاً: "انتهز هذه الفرصة لأشيد بكل ما حققته الجامعة العربية من إنجاز في هذا السياق على مر العقود، والجهود التي بذلتها وتبذلها الأمانة العامة للجامعة العربية في سبيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته".

وأضاف الرئيس الموريتاني خلال جلسة للمندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، اليوم، أن العالم اليوم في ظل تداخل الضرورات الاقتصادية والامنية، أصبح يفرض صيغة التكتلات السياسية والاقتصادية، وهو ما يفرض تعزيز العمل العربي المشترك لمجابهة التحديات، أمنيًا واقتصاديا وسياسيا.

وتابع الرئيس الموريتاني أن العمل العربي المشترك لا يزال من حيث الفاعلية دون ما يتطلع له المواطن العربي، حيث تستوجب التحديات القائمة عربيا وإقليميا ودوليا أكثر من ذلك، فضلا عن أنّ ما يوحد الدول العربية وما يجمعها من مصير ومصالح مشتركة كفيل لتمكينها لسد ما في عملها من نقص وقصور.

الامانة العامة للجامعة العربية التحديات القائمة الجامعة العربية السياسية والاقتصادية الرئيس الموريتاني العربي المشترك

الأكثر قراءة

محافظ سوهاج يلتقى وفد وزارة النقل لمراجعة خط سير القطار السريع

رئيس مرسى مطروح: رفع كفاءة شواطئ جزيرة روميل في باب البحر

المشدد 10 سنوات لصاحب محل للاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

حبس 10 متهمين سرقوا تاجر عملة في الخليفة 4 أيام

"كسرت دماغها بالشومة".. اعترافات قاتل شقيقته بسبب الميراث بأطفيح

محافظ القاهرة يكرم 43 طالبًا حصدوا المراكز الأولى فى المسابقة الدينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس