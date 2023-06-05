الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو موسى: ملتقى الصحافة العمانية المصرية خطوة نحو صياغة المسيرة المشتركة بين الشعبين

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى

قال السفير عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، إننا قد شرفنا منذ أيام في مصر بزيارة هيثم بن طارق سلطان عمان فنزلا أهلا وحل سهلا، ورحبت به مصر دولة وشعبا صديقا وأخا كريما.

وأضاف خلال كلمته بملتقى الصحافة العمانية المصرية: نحتفل اليوم بهذا الملتقي الذي يعقد بين الصحفيين فى البلدين، خطوة أخرى نحو صياغة المسيرة المشتركة فى هذه الفترة الدقيقة الحرجة من الحركة العربية والإقليمية نحو رسم طريق جديد للمستقبل.

الدول العربية الصحافة العمانية هيثم بن طارق عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق

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