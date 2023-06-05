الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد إصابة ديفيد جارسيا.. استدعاء ناتشو لقائمة منتخب إسبانيا

ناتشو فيرنانديز
ناتشو فيرنانديز

أعلن المنتخب الإسباني، انضمام ناتشو فيرنانديز، مدافع فريق ريال مدريد، للقائمة المستدعاة لخوض مباريات فترة التوقف الدولي المقبلة.
وخرج ديفيد جارسيا، مدافع أوساسونا، من القائمة بعد إصابته في مباراة فريقه ضد جيرونا ببطولة الدوري الإسباني.
وقرر لويس دي لافونتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استدعاء ناتشو بدلًا من ديفيد جارسيا لخوض مباريات التوقف الدولي.
ويلتقي منتخب إسبانيا نظيره الإيطالي يوم 15 يونيو الجاري في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.
وسبق أن أعلن لويس دي لافونتي، قائمة منتخب إسبانيا، لمباراة الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي جاءت على النحو الآتي: 

في حراسة المرمى: يوناي سيمون (أتلتيك بيلباو الإسباني) - ديفيد رايا ( برينتفورد الإنجليزي) - كيبا أريزابالاجا (تشيلسي الإنجليزي).

خط الدفاع: داني كارفخال (ريال مدريد الإسباني) - خيسوس نافاس (إشبيلية الإسباني) - خوان برنات (باريس سان جيرمان الفرنسي) - دافيد جارسيا (أوساسونا الإسباني) - روبين لو نورماند (ريال سوسيداد الإسباني) - إيمريك لابورت (مانشستر سيتي) - جوردي ألبا (برشلونة الإسباني).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي) - بابلو جافي (برشلونة الإسباني) - فابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي) - مارتين زوبيميندي (ريال سوسيداد الإسباني) - ميكيل مورينو (ريال سوسيداد الإسباني) - سيرجيو كاناليس (ريال بيتيس الإسباني).

خط الهجوم: خوسيلو (إسبانيول الإسباني) - نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو الإسباني) - ييرمي بينو (فياريال الإسباني) - ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد الإسباني) - ماركو أسينسيو (ريال مدريد الإسباني) - رودريجو مورينو (ليدز يونايتد الإنجليزي) - داني أولمو (لايبزيج الألماني).
ويلتقي الفائز من مباراة إسبانيا وإيطاليا، بالفائز من مباراة هولندا وكرواتيا والتي تقام يوم 16 يونيو الجاري، في المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ناتشو فيرنانديز ريال مدريد ديفيد جارسيا منتخب اسبانيا دوري الأمم الأوروبية

الأكثر قراءة

محافظ سوهاج يلتقى وفد وزارة النقل لمراجعة خط سير القطار السريع

رئيس مرسى مطروح: رفع كفاءة شواطئ جزيرة روميل في باب البحر

المشدد 10 سنوات لصاحب محل للاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

حبس 10 متهمين سرقوا تاجر عملة في الخليفة 4 أيام

"كسرت دماغها بالشومة".. اعترافات قاتل شقيقته بسبب الميراث بأطفيح

محافظ القاهرة يكرم 43 طالبًا حصدوا المراكز الأولى فى المسابقة الدينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس