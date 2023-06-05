بعد إصابة ديفيد جارسيا.. استدعاء ناتشو لقائمة منتخب إسبانيا

أعلن المنتخب الإسباني، انضمام ناتشو فيرنانديز، مدافع فريق ريال مدريد، للقائمة المستدعاة لخوض مباريات فترة التوقف الدولي المقبلة.

وخرج ديفيد جارسيا، مدافع أوساسونا، من القائمة بعد إصابته في مباراة فريقه ضد جيرونا ببطولة الدوري الإسباني.

وقرر لويس دي لافونتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استدعاء ناتشو بدلًا من ديفيد جارسيا لخوض مباريات التوقف الدولي.

ويلتقي منتخب إسبانيا نظيره الإيطالي يوم 15 يونيو الجاري في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسبق أن أعلن لويس دي لافونتي، قائمة منتخب إسبانيا، لمباراة الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي جاءت على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون (أتلتيك بيلباو الإسباني) - ديفيد رايا ( برينتفورد الإنجليزي) - كيبا أريزابالاجا (تشيلسي الإنجليزي).

خط الدفاع: داني كارفخال (ريال مدريد الإسباني) - خيسوس نافاس (إشبيلية الإسباني) - خوان برنات (باريس سان جيرمان الفرنسي) - دافيد جارسيا (أوساسونا الإسباني) - روبين لو نورماند (ريال سوسيداد الإسباني) - إيمريك لابورت (مانشستر سيتي) - جوردي ألبا (برشلونة الإسباني).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي) - بابلو جافي (برشلونة الإسباني) - فابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي) - مارتين زوبيميندي (ريال سوسيداد الإسباني) - ميكيل مورينو (ريال سوسيداد الإسباني) - سيرجيو كاناليس (ريال بيتيس الإسباني).

خط الهجوم: خوسيلو (إسبانيول الإسباني) - نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو الإسباني) - ييرمي بينو (فياريال الإسباني) - ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد الإسباني) - ماركو أسينسيو (ريال مدريد الإسباني) - رودريجو مورينو (ليدز يونايتد الإنجليزي) - داني أولمو (لايبزيج الألماني).

ويلتقي الفائز من مباراة إسبانيا وإيطاليا، بالفائز من مباراة هولندا وكرواتيا والتي تقام يوم 16 يونيو الجاري، في المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية.