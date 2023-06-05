الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الأمن الاقتصادى": ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط تعاقد

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1554) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفة شروط تعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (119) قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (108) قضايا متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبان – محلات دون ترخيص)، وهذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

الامن الاقتصادي السكك الحديدية شرطة الكهرباء

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