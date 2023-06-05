نائب بالشيوخ يطالب بإعادة النظر في جدوى الإنفاق على التابلت

طالب عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في جدوى الإنفاق على التابلت في الوقت الذي ألغت فيه الوزارة الامتحان الإلكتروني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تشهد استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.

وقال: نجري استطلاع رأي بين أولياء الأمور والطلاب لتحديد جدوى استخدام التابلت، متابعا: لو لا يوجد جدوى نفكر ونقول ليس توقيته.

ولفت إلى أن الحكومة عملت في مجال التعليم العالي على إنشاء 10 جامعات تكنولوجية و16 جامعة أهلية ووفقًا للخطة المعروضة يتم استكمال المنشآت، مطالبا إدخال القطاع الخاص كشريك للحكومة، قائلا: "شركة تطرح أسهم والناس تشارك فيها ونخف الكاهل عن الحكومة.

فيما أعلن النائب محمد عبد العليم الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، رفضه مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024.

وقال النائب: الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر له أسباب أخرى غير الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن كيلو اللحمة يساوي 25% من قيمة الحد الأدنى للأجور.