الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع الأمريكى: الأوكرانيون هم من يحددون خطواتهم فى الحرب

لويد أوستن
لويد أوستن

أكد لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الإثنين، أن الأوكرانيين وحدهم هم من يحددون خطواتهم العسكرية في الحرب الدائرة مع روسيا منذ 16 شهرًا.

جاء ذلك خلال سؤاله عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الروسية الأوكرانية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في الهند، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "الولايات المتحدة عازمة على مواصلة مشاركة التكنولوجيا العسكرية الأمريكية مع شركائها"، نافيًا نية واشنطن إنشاء تحالف عسكري في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

كما أكد على دعم الولايات المتحدة لحرية الملاحة والتجارة بالمنطقة، مشيرًا إلى أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والهند للحفاظ على المنطقة آمنة.

كما أوضح وزير الدفاع الأمريكي أن البلدين يسعيان إلى تعزيز العلاقات المشتركة في المجالين الدفاعي والصناعي خلال المرحلة الراهنة.

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