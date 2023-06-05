عبدالوهاب: هدفنا تأهل منتخب سيدات اليد لبطولة العالم وباب الاحتراف مفتوح للجميع

أكد عبده عبدالوهاب المشرف على منتخبات كرة اليد النسائية أن الهدف الأكبر الذي يعمل عليه الاتحاد حاليا هو تأهل منتخب السيدات للمشاركة في بطولة العالم بعد غياب لسنوات طويلة.

وقال عبدالوهاب في تصريحات إعلامية إن منتخب السيدات عاد بعد غياب وشارك في كأس الأمم الأفريقية العام الماضي، والتخطيط الآن هدفه تحقيق أفضل مركز في كأس الأمم المقبلة والتأهل لبطولة العالم بعد غياب".

وأضاف: "نستعد من الآن لمشاركة منتخبي الشابات 2004 والناشئات 2006 ببطولتي إفريقيا سبتمبر المقبل في تونس".

واستكمل عبده عبدالوهاب تصريحاته قائلا: "قوام منتخب الشابات 2004 جاهز، وجاري حاليا تكوين منتخب الناشئات مواليد 2006 بالتنسيق مع الأجهزة الفنية".

وأوضح: "خاطبنا التشيك والأقرب إقامة معسكر هناك للمنتخبين في أغسطس المقبل قبل السفر إلى تونس للمشاركة في بطولتي إفريقيا".

وأكد عبدالوهاب أن الباب مفتوح أمام احتراف لاعبات اليد في أوروبا بالتنسيق بين الاتحاد والأندية لتحقيق أكبر استفادة للاعبات والمنتخبات الوطنية، مشيرا إلى أن المنتخب ليس لديه مانع في الاستفادة من أي لاعبة محترفة حاليا بشرط أن تقدم الإضافة للمنتخب ويكون مستواها أفضل من المتواجدات في مصر.