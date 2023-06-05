"تعليم القاهرة" تحدد مقار لجان قبول اعتذارات المنتدبين فى أعمال الامتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن مقار لجان قبول اعتذارات المنتدبين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 "دور أول"، وذلك في الفترة من الثلاثاء ٦ يونيو حتى الخميس ٨ يونيو من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرًا.

- إدارة شبرا: مقر لجنة الاعتذار (مدرسة النصر الإعدادية بنات)

مقر إدارة المعتذرين (الشرابية - الساحل - روض الفرج - الزاوية - شبرا - حدائق القبة).

- إدارة عين شمس: مقر لجنة الاعتذار (مدرسة محمود على الخطيب الرسمية لغات).

مقر إدارة المعتذرين (عين شمس - مدينة السلام - المرج - المطرية - الزيتون).

- إدارة المعادي: مقر لجنة الاعتذار (مدرسة الشهيد أحمد أمين مبارك الازدهار سابقا).

مقر إدارة المعتذرين (مصر القديمة- السيدة زينب - المعصرة - التبين - الخليفة - البساتين - حلوان - المستقبل - المعادي - دار السلام).

- إدارة النزهة: مقر لجنة الاعتذار (نبيل الوقاد الإعدادية بنات)

مقر إدارة المعتذرين ( مصر الجديدة - النزهة- غرب مدينة نصر - شرق مدينة نصر - الشروق - القاهرة الجديدة).

- إدارة الوايلي: مقر لجنة الاعتذار (مجمع الحرفي لمتحدي الإعاقة).

مقر إدارة المعتذرين (غرب القاهرة - عابدين - وسط القاهرة - الوايلي- منشية ناصر - باب العشرية).

وتبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في توزيع خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها يوم 12 يونيو المقبل، بداية من اليوم.

وأعلنت الوزارة عن فتح باب قبول اعتذارات المعلمين الذين لديهم عذر قهري، عن المشاركة في أعمال الامتحانات بعد تسليمهم خطابات الندب في المقار المخصصة التي ستعلنها كل مديرية تعليمية، خلال الفترة من الخميس ٦ يونيو حتى السبت ٨ يونيو الجاري.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط قبول اعتذار الأعضاء غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية العامة ومن تتوافر لديهم شروط الاعتذارات، وجاءت كالتالي:

1- حالات المرض، على أن يقدم المعلم تقريرا طبيا حديثا ومعتمدا ومختوما من المجلس الطبي العام، مدونا به: يعفى من أعمال الامتحانات والعمل جزءا من الوقت.

2- حصول المعلم على إجازة دون مرتب على أن يقدم المستند الدال على ذلك، وصورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.

3- المعلمة التى لديها طفل رضيع حتى سنتين ومن لديها طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يقدم المعلم تقريرا طبيا وشهادة ميلاد أو طفل مصاب بمرض مزمن.

4- ووفاة الزوج أو الزوجة مع تقديم شهادة وفاة لا تتجاوز العام.

5- المعلمة التي زوجها فى حالة سفر الزوج، وإذا كان الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة العمل.

6- اعتذار الزوج أو الزوجة عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين، كما يقبل اعتذار من صدر ضده قرار بالحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية ومن يرد له اعتبار، أو يعفى من عقوبة الحرمان من أعمال الامتحانات.