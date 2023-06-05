الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الشلل الرعاش أشهرها.. هل يمكن الوقاية من الأمراض العصبية الوراثية؟

الشلل الرعاش
الشلل الرعاش

يشكل الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب الجهاز العصبي، فهم يتحكمون في جميع أعمال الجسم، فعندما يحدث خطأ ما في جزء من جهازك العصبي، يمكن أن تواجه صعوبة في الحركة أو التحدث أو البلع أو التنفس أو التعلم، كما يمكن أن يكون لديك أيضًا مشاكل في ذاكرتك و حواسك.

 

أوضح الأطباء بموقع "medlineplus" الطبي، أن الأمراض العصبية هي مجموعة من المشاكل التي تصيب الدماغ أو الحبل الشوكي أو الأعصاب بشكل عام، وتؤثر على قدرة الجهاز العصبي على تنظيم معظم حركات الجسم وردود الأفعال.

 

الشلل الرعاش.. أشهر الأمراض العصبية

وأكد الأطباء، أن من أشهر الأمراض العصبية مرض الشلل الرعاش، وهو مرض تنكسي يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ المسئولة عن إنتاج مادة الدوبامين، وهي مادة كيميائية تساعد على التحكم في حركة العضلات.

 

تتمثل أعراض هذا المرض في الرجفة، التيبس، الحركة البطيئة، فقدان التوازن، والتغيرات في النطق والكتابة، فلا يوجد علاج نهائي لهذا المرض، لكن هناك بعض الأدوية والجراحات التي قد تساعد في تخفيف الأعراض.

 

مرض الزهايمر.. ثاني أشهر الأمراض العصبية انتشارًا

الزهايمر هو مرض تنكسي آخر يؤدي إلى موت خلايا الدماغ بشكل تدريجي، مما يؤثر على الذاكرة والتفكير والسلوك، حيث تتمثل أعراض هذا المرض في فقدان الذاكرة، والارتباك، والأرق، وحدوث تغيرات في الشخصية، وصعوبة في اتخاذ قرارات وأحكام صائبة، وعدم المبالاة أو القلق بشأن الآخرين. 

 

لم يتم التوصل إلى علاج تام لهذا المرض، حيث تهدف العلاجات المتوفرة إلى تخفيف الأعراض خصوصًا مشاكل الذاكرة والإدراكية، فمن آخر التطورات في علاج هذه الأمراض استخدام الخلايا الجذعية، وهي خلايا قادرة على التحول إلى أنواع مختلفة من الخلايا في الجسم. 

 

يعتقد أن زرع هذه الخلايا في دماغ المصاب قد يساعد في استعادة بعض الوظائف العصبية المفقودة، أو في منع تدهور المزيد من الخلايا، لكن هذه الطريقة لا تزال في مرحلة التجارب السريرية، وتواجه بعض التحديات الأخلاقية والعلمية.

 

وعن الوقاية، أكد الأطباء أنه لا يوجد طرق واضحة يمكن من خلالها الوقاية من الإصابة بالأمراض العصبية الوراثية، إذ أنها تعود في معظم الحالات لأسباب وراثية لا يمكن التحكم فيها، لكن من الممكن تجنب عوامل الخطر التي قد تزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض العصبية المكتسبة، مثل السمنة وداء السكري. 

النخاع الشوكي الشلل الرعاش أشهر الأمراض العصبية مرض ألزهايمر علاج الأمراض العصبية الامراض العصبية

الأكثر قراءة

توافق الرؤى بين الرئيس السيسى ونظيره الموريتانى بمختلف القضايا يتصدر الصحف

القبض على سائق متهم بدهس شاب بكورنيش المقطم

طلاب الدبلومات الفنية يواصلون أداء الامتحانات التحريرية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية

«اللهم أسألك اليسر بعد العسر».. دعاء الصباح اليوم الإثنين 5 يونيو 2023

حالة الطقس اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)