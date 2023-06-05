الشلل الرعاش أشهرها.. هل يمكن الوقاية من الأمراض العصبية الوراثية؟

يشكل الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب الجهاز العصبي، فهم يتحكمون في جميع أعمال الجسم، فعندما يحدث خطأ ما في جزء من جهازك العصبي، يمكن أن تواجه صعوبة في الحركة أو التحدث أو البلع أو التنفس أو التعلم، كما يمكن أن يكون لديك أيضًا مشاكل في ذاكرتك و حواسك.

أوضح الأطباء بموقع "medlineplus" الطبي، أن الأمراض العصبية هي مجموعة من المشاكل التي تصيب الدماغ أو الحبل الشوكي أو الأعصاب بشكل عام، وتؤثر على قدرة الجهاز العصبي على تنظيم معظم حركات الجسم وردود الأفعال.

الشلل الرعاش.. أشهر الأمراض العصبية

وأكد الأطباء، أن من أشهر الأمراض العصبية مرض الشلل الرعاش، وهو مرض تنكسي يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ المسئولة عن إنتاج مادة الدوبامين، وهي مادة كيميائية تساعد على التحكم في حركة العضلات.

تتمثل أعراض هذا المرض في الرجفة، التيبس، الحركة البطيئة، فقدان التوازن، والتغيرات في النطق والكتابة، فلا يوجد علاج نهائي لهذا المرض، لكن هناك بعض الأدوية والجراحات التي قد تساعد في تخفيف الأعراض.

مرض الزهايمر.. ثاني أشهر الأمراض العصبية انتشارًا

الزهايمر هو مرض تنكسي آخر يؤدي إلى موت خلايا الدماغ بشكل تدريجي، مما يؤثر على الذاكرة والتفكير والسلوك، حيث تتمثل أعراض هذا المرض في فقدان الذاكرة، والارتباك، والأرق، وحدوث تغيرات في الشخصية، وصعوبة في اتخاذ قرارات وأحكام صائبة، وعدم المبالاة أو القلق بشأن الآخرين.

لم يتم التوصل إلى علاج تام لهذا المرض، حيث تهدف العلاجات المتوفرة إلى تخفيف الأعراض خصوصًا مشاكل الذاكرة والإدراكية، فمن آخر التطورات في علاج هذه الأمراض استخدام الخلايا الجذعية، وهي خلايا قادرة على التحول إلى أنواع مختلفة من الخلايا في الجسم.

يعتقد أن زرع هذه الخلايا في دماغ المصاب قد يساعد في استعادة بعض الوظائف العصبية المفقودة، أو في منع تدهور المزيد من الخلايا، لكن هذه الطريقة لا تزال في مرحلة التجارب السريرية، وتواجه بعض التحديات الأخلاقية والعلمية.

وعن الوقاية، أكد الأطباء أنه لا يوجد طرق واضحة يمكن من خلالها الوقاية من الإصابة بالأمراض العصبية الوراثية، إذ أنها تعود في معظم الحالات لأسباب وراثية لا يمكن التحكم فيها، لكن من الممكن تجنب عوامل الخطر التي قد تزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض العصبية المكتسبة، مثل السمنة وداء السكري.