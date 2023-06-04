التشكيل.. شوبير حارسًا لعرين الأهلى أمام الوداد فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء على ستاد القاهرة.

وشهد التشكيل استمرار مشاركة الحارس مصطفى شوبير، بعد استبعاد محمد الشناوي، قائد الفريق، لعدم جاهزيته الفنية.

كما شهد أيضًا عودة حمدي فتحي الذي غاب عن مواجهتي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا الماضيتين.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- حمدي فتحي

خط الهجوم: حسين الشحات- محمود كهربا- بيرسي تاو

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في المغرب يوم 11 يونيو الحاري.

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما صعد الوداد المغربي إلى المباراة النهائية على حساب صن داونز.