رمضان عبدالمعز يوجه نصائح لمن يؤدى مناسك الحج للمرة الأولى

قال الداعية الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الحجاج هم ضيوف الرحمن، الذين دعاهم إليه فأجابوه، مؤكدًا أن الكون كله يلبي مع الحجاج، وأن الله يغفر للحاج ولمن استغفر له.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية ""dmc، أن من يؤدي الفريضة للمرة الأولى يكون متوترًا وقلقًا، ولكن يجب عليه ألا يقلق ولا يتعمد الخطأ، لأن الله لا يتعامل معنا بالورقة والقلم.

وأكد أنه يجب على الحاج السؤال قبل عمل المناسك وما يجب أن يردده، وإن نسي شيئا أو أخطأ فلا يقلق مستدلًا بقوله تعالى: "إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ"، وقوله "وَلَيْسَ عَليْكُمْ جُناحٌ فِيما أخْطأْتُمْ بِهِ".

أعمال لها نفس أجر الحج

وتابع، أن من لم يقدر له الحج، فالله له نوافذ وأبواب أخرى يأخذ بها العبد أجر حاج ومنها من توضأ في منزله وذهب للمسجد فأجره كأجر الحاج.