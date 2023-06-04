بينهم بيونسيه وريهانا.. مغنيات بين قائمة فوربس لأغنى 15 امرأة

انتقلت شعبية المغنيات العالميات تايلور سويفت وبيونسيه وريهانا، إلى البنوك أيضاً مما جعلن بين قائمة فوربس لأغنى 15 امرأة في الولايات المتحدة، ومعهم مغنيات أخريات مثل مادونا ودوللي بارتون.



ريهانا

من بين النساء الثلاث، تمتلك ريهانا، 35 عامًا، أعلى ثروة صافية، حيث بلغت 1.4 مليار دولار باسمها (حصلت على لقب الملياردير لأول مرة في عام 2021).

حققت النجمة - التي تنتظر حاليًا طفلها الثاني مع مغني الراب A $ AP Rocky - معظم ثروتها من خلال خط الماكياج الخاص بها Fenty Beauty ، الذي أطلقته في عام 2017.

عادت مغنية "Diamonds" مؤخرًا إلى دائرة الضوء لأدائها الحي الأول منذ أكثر من خمس سنوات ، حيث اعتلت المسرح في عرض نهاية الشوط الأول في Super Bowl في فبراير أمام أكثر من 121 مليون مشاهد.

تايلور سويفت

في غضون ذلك، تبلغ ثروة سويفت 740 مليون دولار، وقد أضافت إلى ثروتها أكثر من أي مشهورة أخرى خلال العام الماضي (تبلغ ثروتها الآن 170 مليون دولار أكثر مما كانت عليه في العام الماضي).

يعود الفضل في جزء كبير من ثروة مغنية "كارما" البالغة من العمر 33 عامًا إلى جولة إيراس التي حطمت الرقم القياسي (حصلت على جزء من كل السلع التي تم بيعها في عروضها) وألبومها الأخير Midnights ، الذي حقق رقم 1 عند إصداره في اكتوبر.

بيونسيه

أما بيونسيه، 41 عامًا، تلعب هذا العام جولة بارزة، حيث تأخذ ألبومها السابع عصر النهضة على الطريق في أول جولة فردية لها منذ سبع سنوات. تبلغ قيمة ثروتها الآن 540 مليون دولار، بزيادة قدرها 90 مليون دولار عن العام السابق.

عندما فازت بجائزة جرامي الثانية والثلاثين في فبراير، حطمت الرقم القياسي للفنان الذي حقق أكبر عدد من جوائز جرامي في التاريخ.

ومن بين الموسيقيين الأخريات في القائمة مادونا (580 مليون دولار) وسيلين ديون (480 مليون دولار) وبارتون (440 مليون دولار) وباربرا سترايسند (430 مليون دولار).