الطاقة الذرية تحتفل باليوبيل الفضى للجمعية المصرية للفيزياء النووية

افتتح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، والدكتور ناصف قمصان رئيس الجمعية المصرية للفيزياء النووية، احتفالية الجمعية المصرية للفيزياء النووية بيوبيلها الفضي.



وقد تأسست الجمعية المصرية للفيزياء النووية في 3 يونيو 1998 بهدف تقديم الخدمات العلمية والثقافية والتدريبية في مجالات الفيزياء النووية.

وتهتم الجمعية بنشر الوعي النووي فى مصر ولديها العديد من الأنشطة والفعاليات فى المجتمع المصري حول الهندسة والفيزياء النووية وفيزياء الطاقة العالية ولديها مجلة دورية تنشر فيها الأبحاث المقدمة من أعضاء الباحثين فى الجمعية، بالإضافة إلى باحثين مصريين آخرين فى مجال الهندسة والفيزياء النووية وفيزياء الطاقة العالية.



وقد صرح الدكتور محمد ناصف قمصان، رئيس الجمعية، بأن أنشطة الجمعية تشمل إصدار مجلة الفيزياء النووية والإشعاعية، وهي مجلة علمية محكمة ولها تصنيف هام في النشرات العلمية المحلية والدولية وقد صدر منها 16 عددًا حتى الآن.



كما تشمل تنظيم وعقد المؤتمرات المحلية والدولية وقد عقدت الجمعية 12 مؤتمرًا دوليًا، وكان آخرها المؤتمر الثاني عشر للفيزياء النووية والجسيمية (نوباك 12) والذي عقد في مايو 2022 بمدينة شرم الشيخ، كما تشمل أيضًا مجالات تنظيم المؤتمرات تنظيم مؤتمر الفيزياء البيئية وقد عقدت منه 9 مؤتمرات، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤتمرات قد اكتسبت مكانة دولية وعلمية متميزة نظرًا لتميز أبحاثها ومستواها العلمي المتقدم وكذلك مواكبة الأبحاث العلمية للتطورات العلمية في مجالات الفيزياء النووية والمشاركة الدولية فيها وكذلك التقييم العلمي المتخصص للأبحاث العلمية.



كما تشمل أنشطة الجمعية تنظيم الندوات العلمية في مجالات الفيزياء النووية والإشعاعية، ويشارك في عضوية ومجلس إدارة الجمعية مجموعة كبيرة من أكبر علماء الفيزياء النووية في مصر، كما يشارك بها العديد من شباب الباحثين في مجالات الفيزياء النووية والإشعاعية.



وقد صرح الدكتور محمد ناصف قمصان، رئيس الجمعية، بأن محاور أنشطة الجمعية في الوقت الحالي تركز على التطورات الحديثة في مجالات الفيزياء النووية، كما تشمل المجالات المتقدمة في فيزياء الطاقات المنخفضة والمتوسطة، الفيزياء الحرارية النووية، فيزياء الطاقات العالية والجسيمات، الفيزياء النسبوية والكمية، النماذج والتراكيب النووية، النمذجة الحسابية، فيزياء النيوترونات والمعجلات، فيزياء الإشعاع وتطبيقاتها، فيزياء الفلك النووية، استخدامات المفاعلات والمعجلات.



وفي ختام الاحتفالية تم تكريم العديد من العلماء سواءً من أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين للجمعية، بالإضافة إلى جيل الشباب وهم أ.د. زينب عبده صالح، أ.د. محمد أحمد جمعة، أ.د. عبدالرازق زكي حسين، أ.د. مرسي سيد الطحاوي، أ.د. منى مصطفى، أ.د. خالد عبدالعزيز علام، أ.د. إبراهيم تاج الدين، أ.د. ممدوح أديب، كما تم تكريم أسر الأعضاء الذين توفاهم الله وهم أ.د. أحمد أحمد القاضي، أ.د. طلعت ريحان، أ.د. محمد محمود عبدالخالق، أ.د. عبدالمنعم حسان.