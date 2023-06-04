محافظ أسوان ينعى وفاة القمص مرقص تواضروس

نعى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، القمص مرقس تواضروس، كاهن كنيسة السيدة العذارء مريم بأسوان الذى وافته المنية عن عمر 72 سنة مقدمًا خالص تعازيه لأسرة الفقيد وللأنبا بيشوى مطران أسوان، ولقساوسة وكهنة كاتدرائية وكنائس الأقباط الأرثوذكس وشعب الكنيسة على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ أسوان أن الفقيد الراحل كان له دور مهم فى النهوض بالكنيسة الأرثوذكسية والمشاركة المجتمعية الجادة، فضلاً عن ما كان يمتلكه من دماثة الخلق ومواقفه الحكيمة التى كان ينحاز فيها دائماً للوطن.

وأشار إلى أننا جميعاً شركاء فى خدمة الوطن وتجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتى تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض حيث نتشارك فيها سوياً الأفراح والأحزان كنسيج واحد، وكانت نظرة الوداع بكنيسة السيدة العذراء مريم بأسوان ظهر اليوم وتخللها صلاة السجدة ثم تبدأ صلاة التجنيز فى حين سيتم تنظيم مراسم العزاء الرسمية لكافة الطوائف بكنيسة العذراء بشارع عباس فريد بحضور الأنبا بيشوى.