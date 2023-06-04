الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات للمتهمين بالشروع فى قتل طالب بالجيزة

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهمين بالسجن 3 سنوات بتهمة الشروع في قتل طالب.

صدر القرار برئاسة المستشار محسن حلمي غراب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالحكم وأسامة عارفة، وأمانة السر سعيد برغش.

كانت النيابة العامة بالصف أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 8658 لسنة 2022 جنايات الصف والمقيدة برقم 1616 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليه «م.ح.م» عمدا مع سبق الإصرار والترصد على إثر خلاف بينهم، فعقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه وأعدا لذلك سلاحا أبيض مطواة وما إن ظفرا به حتى تعديا عليه بالضرب وطعنه الأول بسلاح أبيض، محدثين إصابته.

محكمة جنايات الجيزة قتل طالب السجن الصف

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