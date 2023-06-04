الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بكتاب "مدرسة أخيلوبوليس": الثقافي اليوناني يحتفل بـ 80 عاماً من التعليم اليوناني بمصر

كتاب مدرسة أخيلوبوليس
كتاب "مدرسة أخيلوبوليس"

ينظم المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة احتفالية ثقافية، تحت رعاية سفارة اليونان في مصر والجمعية اليونانية بالقاهرة، بمناسبة إصدار كتاب (مدرسة "أخيلوبوليوس" اليونانية للبنات بالقاهرة - 80 عاما من التعليم اليوناني في مصر 1884-1964)، حيث تقدمه لأول مرة مؤلفته الكاتبة "ماريا أدامانتيدو"، وذلك يوم الجمعة 9 يونيو 2023، في تمام الساعة السابعة مساء، بساحة الكشافة اليونانية بكنيسة القديسين قسطنطين وهيلين بالقاهرة.

تنطلق الاحتفالية برعاية السفير اليوناني في القاهرة نيكولاوس باباجورجيو، ورئيس المركز الثقافي اليوناني السيد خريستو كافليس.

صدر الكتاب بدعم ورعاية السيدة "ايكاتيريني بيليفانتي – سوفيانو"، وهي من أبرز أعضاء الجالية اليونانية في مصر، ويعقب تقديم الكتاب حفل موسيقي للملحنة اليونانية الشهيرة "إيفانثيا ريبوتسيكا"، بمصاحبة فرقة موسيقية.

كما تقدم الكاتبة أيضاً نفس الكتاب صادراً باللغة العربية، بمشاركة مترجم الكتاب إلى اللغة العربية "صموئيل بشارة"، وذلك يوم السبت 10 يونيو 2023، الساعة 12.30 ظهرا، في لقاء ثقافي يُعقد بالحرم اليوناني (القاعة الزرقاء).

المركز الثقافي اليوناني

كان المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة قد اعيد افتتاحه في مايو الماضي في احتفالية بمناسبة مرور 20 عاماً على إنشائه، حيث يساهم بشكل فعال في نشر اللغة والثقافة اليونانية في مصر، وكذلك في تطوير العلاقات والتفاعلات الثقافية بين اليونان ومصر، وذلك بعد تجديده وتطويره خلال الأشهر الماضية.

ينظم المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة العديد من الفعاليات الثقافية، بالتعاون مع المؤسسات الثقافية اليونانية والمصرية، وبمشاركة فنانين وعلماء من كلا البلدين، فضلاً عن تخريج الآلاف من دارسي اللغة اليونانية، من خلال قسم اللغة اليونانية التابع للمركز، والمعترف به من وزارة التعليم اليونانية.

المركز الثقافي اليوناني التعليم اليوناني سفارة اليونان الجمعية اليونانية مصر

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