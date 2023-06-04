الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال رائف: العلاقات بين مصر وموريتانيا ممتدة عبر التاريخ

الرئيس السيسي والموريتاني
الرئيس السيسي والموريتاني

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إن علاقات مصر وموريتانيا ممتدة منذ التاريخ، وهناك روابط عربية وإفريقية تجمع الدولتين، مضيفًا أن علاقة مصر وموريتانيا مستقرة ومتناغمة دائمًا.

وأضاف رائف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا شهدت انطلاقة جديدة بعد عام 2014، وذلك مع التواصل المصري الدائم، مع الدائرة العربية والإفريقية.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن العمل الخارجي المصري نشّط التعاون على الصعيدين العربي والإفريقي، وبالتحديد على الصعيد الموريتاني، وهناك انعكاس على حجم التعاون الاقتصادي، والتفاهمات في القضايا السياسية، وقضايا التصدي للإرهاب.

التعاون الاقتصاد اكسترا نيوز العلاقات الثنائية الكاتب الصحفى القضايا السياسية رئيس موريتانيا

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