الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فى ذكرى ميلاده الـ77.. معلومات عن الساحر محمود عبدالعزيز

محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز

تحل اليوم ذكرى ميلاد الساحر محمود عبدالعزيز الـ77، ورحل عن عالمنا في عام 2016 بعد صراعه مع المرض، ليفتقد الفن واحداً من أهم أعمدته، تاركًا بصمة في السينما والدراما لا مثيل لها.

ولد في حي الورديان بالإسكندرية، وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة، تعلم في مدارس الحي إلى أن انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بالكلية.

بدأ محمود عبدالعزيز مسيرته الفنية في السبعينيات بمسلسل "الدوامة"، حين أسند له المخرج نورالدمرداش دوراً فيه، بجانب كل من محمود ياسين ونيللى، وجاءت انطلاقته السينمائية من خلال فيلم "الحفيد" عام 1974، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة السبعينيات، حيث بدأ رحلته مع البطولة في عام 1975 من خلال فيلم "حتى آخر العمر".

مسيرته الفنية تزيد عن 120 عملا فنيا

وقدم الساحر محمود عبدالعزيز خلال مسيرته الفنية ما يزيد على 120 عملا فنيا متنوعا بين السينما والتليفزيون، وتم اختيار 3 أفلام له ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية وهى "العار، البرىء، الكيت كات"، كما حصل على جائزة أحسن ممثل من مهرجانى الإسكندرية ودمشق عن دوره فى فيلم "الكيت كات".

تزوج مرتين، وأثمرت الزيجة الأولى عن ابنيه المنتج والممثل محمد محمود عبدالعزيز والممثل كريم محمود عبدالعزيز، والثانية من الإعلامية بوسى شلبى.

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