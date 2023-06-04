الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز المتهمين بحيازة مبالغ مالية وعملات محلية مخبأة فى حقائب بمطار القاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة النزهة، اليوم الأحد، حجز المتهمين بحيازة مبالغ مالية وعملات محلية مخبأة فى الحقائب، ٢٤ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.

وكانت قد تمكنت شرطة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الأحد، من ضبط شخصين لحيازتهما مبالغ مالية وعملات محلية مخبأة في الحقائب بالمخالفة للقانون.

وتبين أنها كانت مخبأة بين طيات ملابسهما داخل الحقائب بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد.

 وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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