الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فعاليات ثقافية وفنية تجوب عاصمة الثقافة المصرية 2023

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم الفعاليات الثقافية والفنية، في محافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية، للعام الحالي، بعدها فوزها باللقب، في مؤتمر أدباء مصر بدورته الماضية، التي استضافته المحافظة.
وبدأت الهيئة، في حصر عناصر التراث الثقافي اللامادي للمحافظة، عبر بعثة ميدانية استطلاعية من باحثي الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية، وترأس البعثة الشاعر والباحث مسعود شومان رئيس اللجنة العلمية لأطلس الماثورات الشعبية المصرية، وبحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ود. شيماء الصعيدي مدير عام أطلس المأثورات الشعبية، وفريق بحثي من عدد من المحافظات المختلفة من سوهاج، والمنيا، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، ووجود لجان تحكيم من المسرحيين لمشاهدة عروض مسرح الكبار والطفل بفرع ثقافة الوادي الجديد.
وتركز البعثة أعمالها في حصر مجتمعي لمدينتي الداخلة والخارجة بجمع موضوعات ذات طابع خاص تؤكد علي الخصوصية الثقافية التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد، وتأتي في إطار برنامج شامل للهيئة يهدف لتكثيف حالة الزخم الثقافي والفني بعاصمة الثقافة المصرية.
وتواصل العيئة تنفيذ توصيات المؤتمر العام لأدباء مصر الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة بالبرامج المقدمة بالمحافظات والمناطق الحدودية والنائية.
وتشهد محافظة الوادي الجديد زخما ثقافيا وفنيا في ضوء إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023 عقب استضافتها للمؤتمر، حيث استقبلت فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات خلال شهر رمضان الماضي، كما تجرى بها حاليا تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل من أبناء المحافظة، وهو أحد أهم مشروعات هيئة قصور الثقافة، بخلاف برنامج الفعاليات الشهري بالمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وعروض الموسم المسرحي الحالي لقصور الثقافة وغيرها من الفعاليات.
وتقدم الهيئة مجموعة من العروض المسرحية، بالمحافظة فضلا عن الورش، والأنشطة الثقافية المختلفة، التي تهدف إلى رفع الوعي، ونشر المعرفة، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.

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