"إكسترانيوز" ترصد تفاصيل استقبال الوافدين من السودان

رصد أحمد عبدالرازق، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر قسطل، استمرار دخول الوافدين من الأراضي السودانية إلى مصر.

وقال إن معبريّ قسطل وأرقين ما زالا يستقبلان الوافدين من جهة السودان الذين وصل عددهم حتى الآن ما يقرب من مائتيّ ألف وافد من 25 جنسية مختلفة.

وأضاف عبدالرازق، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الجهود المصرية تبدو ملموسة في كلا المعبرين، وفي المستشفيات العامة في أسوان وما تقدمة من خدمات، وأيضًا جهود الهلال الأحمر وتوفير العلاجات و الأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، ويتم تقديم الأدوية بالمجان.

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز" من معبر قسطل، أن الوافد يجد الدولة المصرية بكاملها متواجدة عن طريق المؤسسات المختلفة، سواء مؤسسات رسمية أو مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المختلفة، التي تقدم العديد من الخدمات للوافدين.