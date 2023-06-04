الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترانيوز" ترصد تفاصيل استقبال الوافدين من السودان

معبر قسطل
معبر قسطل

رصد أحمد عبدالرازق، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر قسطل، استمرار دخول الوافدين من الأراضي السودانية إلى مصر.

وقال إن معبريّ قسطل وأرقين ما زالا يستقبلان الوافدين من جهة السودان الذين وصل عددهم حتى الآن ما يقرب من مائتيّ ألف وافد من 25 جنسية مختلفة. 

وأضاف عبدالرازق، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الجهود المصرية تبدو ملموسة في كلا المعبرين، وفي المستشفيات العامة في أسوان وما تقدمة من خدمات، وأيضًا جهود الهلال الأحمر وتوفير العلاجات و الأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، ويتم تقديم الأدوية بالمجان.

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز" من معبر قسطل، أن الوافد يجد الدولة المصرية بكاملها متواجدة عن طريق المؤسسات المختلفة، سواء مؤسسات رسمية أو مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المختلفة، التي تقدم العديد من الخدمات للوافدين. 

أراضي السودان أدوية الهلال الأحمر الأراضي السودانية الأدويه بالمجان الدولة المصرية الجهود المصرية

الأكثر قراءة

بعد احتضان جيل بايدن لها.. الطالبة بسملة لـ"الدستور": "انبهرت بنا ووصفتنا بالأذكياء"

الجامعة اليابانية تحصد المركز الـ55 عالميًا والتاسع محليًا في تصنيف «تايمز البريطاني»

مباحث الضرائب تضبط 671 قضية تهرب ضريبي في 3 أيام

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

محافظ الجيزة يسلم 57 دراجة نارية وكرسيًا كهربائيًا لذوى الهمم

حملة لإزالة الإشغالات بالطالبية والعمرانية في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)