الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل كريم بنزيما

كريم بنزيما
كريم بنزيما

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميًا اليوم الأحد، رحيل الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف الفريق هذا الصيف.

 

وأكد النادي في بيانه الرسمي، فسخ عقد اللاعب بالتراضي بين الطرفين ووجه له الشكر على السنوات التي قضاها بقميص الميرنجي.

 

وقال بيان الريال: “يريد ريال مدريد أن يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه من هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا”.

 

وكانت تقارير صحفية أكدت أن بنزيما في طريقه للانضمام إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

كريم بنزيما هو خامس أكثر لاعب يرتدي قميص الميرنجي، وهو ثاني هداف على الإطلاق لريال مدريد برصيد 353 هدفًا، وهو أيضًا ثاني هداف ريال مدريد على الإطلاق في كل من الدوري وكأس أوروبا وهو أيضًا رابع هداف في دوري أبطال أوروبا في تاريخ هذه المسابقة ورابع هداف في تاريخ الدوري.

 

ويلعب بنزيما ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انضمامه من فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009، وساهم في العديد من النجاحات مع الفريق الملكي وعلى رأسها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، من بينها 3 مرات متتالية.

ولعب بنزيما 647 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 353 هدفًا وصنع 165 لزملائه في ريال مدريد؛ من أصل 795 مباراة لعبها طوال مسيرته الاحترافية وسجل 419 هدفًا وصنع 192 لزملائه وتوج بـ 25 لقبًا.

 

ريال مدريد كريم بنزيما بنزيما اتحاد جدة اتحاد جدة السعودي

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