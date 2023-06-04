"من أجل كنيسة واحدة".. الكاردينال كورت كوخ يحتفل بالذبيحة الإلهية بدير سانت كاترين بالإسكندرية

احتفل الكاردينال كورت كوخ، رئيس المجلس الحبري لتعزيز وحدة المسيحيين، وذلك بدير سانت كاترين، بالإسكندرية.

جاء ذلك بمشاركة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وغبطة الكاردينال جوزيف دبليو توبين، رئيس أساقفة نيوارك، ورئيس الأساقفة كلاوديو جوجيروتي، رئيس مجمع الكنائس الشرقية، بجانب الكاردينال كورت كوخ، رئيس المجلس الحبري لتعزيز وحدة المسيحيين.

شارك أيضا قداسة ثيوذوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية، وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، بالإضافة إلى المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية.

وشهد القداس الإلهي حضور الآباء الأساقفة، والكهنة، أعضاء اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة اليونانية الأرثوذكسية.

كذلك حرص على الحضور عدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات والمؤمنين، الذين جاءوا للصلاة من أجل وحدة الكنيستين.

وألقى غبطة الكاردينال كورت كوخ، رئيس المجلس الحبري لتعزيز وحدة المسيحيين، عظة القداس قائلًا: إلهنا مصدر الحياة. فبإشارة الصليب، ينبع إيماننا بالثالوث الاقدس كلنا، فنتحد بجسد واحد.

يذكر أن لقاءات أعضاء اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة اليونانية الأرثوذكسية.

وعلى صعيد آخر، كان قد منح الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الدرجة الإنجيلية للشماس مينا مسعود، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بعين شمس.

شارك في الاحتفال نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب كيرلس نظيم، راعي الكنيسة، وبعض الآباء الكهنة.

وألقى الأب البطريرك عظة الاحتفال، مؤكدا أهمية وجود العنصرة في حياتنا، كما أشار غبطته إلى الخبرات الرعوية، التي قام بها الشماس مينا مسعود.

وعقب كلمة العظة، أقيمت مراسم السيامة الإنجيلية للشماس المحتفى به.