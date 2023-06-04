محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بمجموع 244.5 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية ببورسعيد.

وقال محافظ بورسعيد، إن القيادة السياسية والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة في ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة، مطالبًا كل العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق في الدراسة لتحقيق أعلى النتائج.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد اعتمد نتيجة الفصل الثاني من العام الدراسي 2022_ 2023 للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.3% من إجمالي المتقدمين للامتحانات، وأن بورسعيد من أولى المحافظات التي شهدت تطبيق نظام البابل شيت خلال امتحانات الشهادة الإعدادية.