محافظ السويس يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 85.10%

اعتمد محافظ السويس، لواء عبدالمجيد صقر، صباح اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية، لطلبة وطالبات مدارس محافظة السويس.

واستقبل محافظ السويس، لواء عبدالمجيد صقر، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، ياسر عمارة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لتقديم أوراق النتيجة لاعتمادها.

وقال ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، لـ"الدستور"، إن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.10%، و100% للمدارس المهنية.

وأشار مدير تعليم السويس، إلى أن نسبة نجاح طلاب الصم والبكم وصلت إلى 100%، بينما نجح 69.09 من إجمالي عدد الطلبة والطالبات المكفوفين الذين تقدموا للامتحان.

وكشف عمارة، عن أن ترتيب الإدارات التعليمية، من حيث نسب النجاح جاء على النحو التالي: إدارة جنوب السويس التعليمية 91.87%، إدارة شمال السويس التعليمية 86.28%، إدارة الجناين التعليمية 65.17%.

وأضاف عمارة لـ"الدستور"، أن نسبة نجاح الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية تُعد أعلى نسبة نجاح منذ خمس سنوات.

وأشار مدير تعليم السويس، إلى أن العشرة الأوائل منهم 4 حصلوا على الدرجات النهائية في جميع المواد.