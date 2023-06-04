الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين الدقهلية: توريد 323 ألفًا و16 طن قمح لمواقع التخزين حتى الآن

القمح
القمح

قال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة، إنه تم توريد 323 ألفًا و16 طنًا و945 كيلوجرامًا من الأقماح حتى الآن لمواقع التخزين بأنحاء المحافظة، وسط تدابير احترازية.

وأضاف وكيل الوزارة- في بيان له اليوم الأحد- أن عمليات التوريد تتم بسلاسة بجميع مواقع التخزين، وأن العمل مستمر في العطلات والأعياد الرسمية، لافتًا إلى أن اللجان تعمل اليوم بكامل طاقتها في كل مواقع التخزين من الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساء.

وأشار إلى أن المواقع التخزينية التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظة تبلغ سعتها التخزينية 272 ألف طن، شملت ثلاث صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، 2 صومعة لشركة المطاحن و23 شونة للبنك الزراعي المصري و9 شون لشركة مطاحن شرق الدلتا، لافتًا إلى أن كل موقع به لجنة، وأكد أن الجميع يعمل على قدم وساق من كل الجهات المشاركة.

المواقع التخزينية السيد دايره الزراعي المصري الدقهل شركة مطاحن شرق الدلتا شركة المطاحن قال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة لأقماح حتى الآن لمواقع التخزين بأنحاء المحافظة وسط تدابير احترازية

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