مصرع طفلة وإصابة 9 في حادث سيارة بطريق سفاجا- قنا

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 9 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا- قنا، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى سفاجا العام لتلقى العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات الإسعاف بالبحر الأحمر قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 85 طريق سفاجا - قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى سفاجا العام.

ووجه الدكتور اسماعيل العربي وكيل صحة البحر الأحمر برفع حالة الطوارئ القصوى وبتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين واستدعاء كل الأطباء للمستشفى لتقديم الخدمة الطبية اللازمة مع نقل الحالات الخطرة لمستشفى الغردقة العام، وجاءت أسماء المصابين كالاتي:

جونستا شنودة سليمان 8 شهور جثة هامدة، وصباح حبيب عبدالشهيد 60 عامًا مقيمة قنا أبوتشت، وعادل رياض مترى 65 عامًا مقيم قناأبوتشت، وصلاح سيد حاد 42 عامًا مقيم بقنا، وسميرة حسين أحمد 62 عامًا مقيمة قنا، ومحمد أحمد الضوى 42 عامًا مقيم بقنا، وديناعادل رياض 40 عامًا مقيمة قنا، وتوماس شنودة سليمان 4 سنوات، وهشام محروس بخيت 62 عامًا مقيم بقنا، أسامة راشد أحمد 28 عامًا قنا، وتراوحت الإصابات ما بين كدمات ورضوض، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.