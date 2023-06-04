"تحت السيطرة".. الفريق أسامة ربيع: 30 دقيقة وينتهى عُطل ناقلة البترول

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل تعطل أصاب ناقلة بترول خلال مرورها بقناة السويس، مؤكدًا أن الهيئة دفعت بـ3 قاطرات لنقل ناقلة بترول تعطلت ماكيناتها خلال عبورها للقناة.



وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الهيئة تمتلك خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.



وأوضح أن ناقلة البترول تعطلت في الكيلو ١٢ وهو بدون ازدواج مما عطل ٨ مراكب خلفها، ولكن اتجاه الجنوب يعمل بشكل منتظم، لافتًا إلى أن الموقف تحت السيطرة، وخلال ٣٠ دقيقة سينتهي العطل.



وتابع: "هيئة قناة السويس تكون دائمًا مستعدة لحدوث أي أعطال، إذ أن السفن تصطحب دائمًا قاطرات مستعدة لحدوث أعطال مثل التي حدثت الآن، ولولا هذه القاطرات لكان من الممكن حدوث جنوح الناقلة ولكن الهيئة مستعدة دائمًا".