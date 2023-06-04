الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: تسليم 2800 مشروع إنتاجي مدر للدخل لمستفيدي "تكافل وكرامة"

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تسليم 2800 مشروع إنتاجي مدر للدخل لمستفيدي “تكافل وكرامة” بمحافظتي الغربية وسوهاج، علاوة على تنفيذ تدريبات متخصصة للمستفيدين قبل استلام المشروعات.

وأكدت وزارة التضامن أن المشروع يأتي في إطار برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي الذي يستهدف الأسر المرفوضة والمقبولة بـ"تكافل وكرامة".

وكانت وزارة التضامن قد أعلنت عن إطلاق ملتقى توظيف برنامج “فرصة“ فى محافظة الشرقية بالتعاون مع وزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية تحت مظلة مشروع "تشغيل الشباب في مصر"، والذي يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة النرويجية بهدف توفير 4000 فرصة عمل لمستفيدي تكافل وكرامة، بمشاركة أكثر من 35 شركة من داخل وخارج المحافظة لتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات منها الصناعة، الأعمال الخدمية، الزراعة والأغذية،هذا بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات على هامش الملتقى تتضمن التأهيل للمقابلة الشخصية والتعريف بالحقوق والواجبات في مكان العمل وغيرها من خدمات للتوجيه المهني للباحثين عن عمل، كذلك يتم توفير العديد من المزايا تتضمن: تأمين صحي، بدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، بدل وجبة، وغيرها من المزايا.

التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادي الجمعيات التوظيف التضامن

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