كيف شكلت الإسكندرية شخصية محمود عبد العزيز؟

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الساحر محمود عبد العزيز الذي نشأ وترعرع في منطقة الورديان بالإسكندرية، وواصل تعليمه حتى حصل على ماجستير في تربية النحل، لكنه قرر تغيير مسار حياته كلياً واتجه لعالم الفن.

ونشأت علاقة حب بين الساحر محمود عبد العزيز ومحافظة الإسكندرية التي غيرت في شخصيته وأثرت عليه بشكل كبير ليبدع في التمثيل واستخراج الشخصية السكندرية بخفة ظله وجدعنته، وظهر في أدائه التمثيلي شخصية الإسكندراني الجدع والشهم الذي عشق شاطئ الإسكندرية والرقص على رمالها.

وظهر الساحر محمود عبد العزيز في العديد من اللقاءات التليفزيونية وهو يمجد في محافظة الإسكندرية التي أثرت على شخصيته كفنان، ومن ضمن المشاهد الحقيقية التي عبر بها عن حبه للإسكندرية في أحد مشاهد مسلسل "محمود المصري" وهو يقف أمام شاطئ بحر الإسكندرية: "ياه يا إسكندرية، وحشتيني، لفيت وشوفت بحور الدنيا كلها، بس بحرك انت مالوش زي، ايوووه، بحبك يابنت الذين، بحبك قوى".

وبدأ مشواره الفني مع التلفزيون وتحديدًا في عام 1973 بمسلسل "الدوامة"، وسرعان ما اتجه إلى السينما وشارك في أفلام كبيرة مثل "الحفيد". وفي عام 1987، سجّل بصمته الأبرز بدوره في مسلسل "رأفت الهجان"، وفي التسعينيات بلغ قمة تألقه مع فيلم "الكيت كات" ونال عنه جوائز محلية ودولية. وفي بداية الألفية الجديدة، عاد إلى التلفزيون بمجموعة من المسلسلات مثل "محمود المصري" و "باب الخلق" و "جبل الحلال" و "رأس الغول". وفي رصيده الفني بطولة ما يقرب من 84 فيلمًا، من أشهرها "البرء" و "سوق المتعة" و "إبراهيم الأبيض".

جوائز حصدها محمود عبد العزيز خلال مسيرتها

حصل على جائزة أحسن ممثل عن أفلام "الكيت كات"، "القبطان"، "الساحر" من مهرجان دمشق السينمائي الدولي.

حصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم "سوق المتعة" من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

حصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم "الكيت كات" من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

حصل على جائزة أحسن ممثل مشاركة مع الفنان عمار محمد حسان في فيلم الليالي المقمرة.

رحيل محمود عبد العزيز عن عالمنا

ورحل محمود عبد العزيز عن عالمنا فى 12 نوفمبر 2016 تاركا فى ذاكرة السينما والدراما المصرية أعماله الخالدة، ودفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذي تربى فيه.