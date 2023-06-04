"ربيع": الدفع بـ3 قاطرات لسحب ناقلة تعطلت خلال عبور قناة السويس

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأنه تم الدفع بـ3 قاطرات لإتمام عملية قطر ناقلة البترول SEAVIGOUR التي تعطلت ماكيناتها، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين.

وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في ماكينات الناقلة في الكيلو متر 12 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بـ3 قاطرات شملت كل من قاطرة الإنقاذ "بورسعيد" بقوة شد 95 طنًا والقاطرة "بورسعيد 2" والقاطرة "بورسعيد 3"، ويجري حاليًا العمل على توصيل القاطرات بالسفينة استعدادًا لقطرها.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال فور الانتهاء من قطر السفينة إلى الكم 17 ترقيم قناة لتستأنف القافلة عبورها مرة أخرى، فيما تنتظم حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب على أن يتم انتظار السفن في البحيرات الكبري مؤقتًا حتى إتمام عملية قطر السفينة.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.