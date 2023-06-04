الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب في النيل بكورنيش المعادي

غرق شاب
غرق شاب

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة وقوات الإنقاذ النهري  تحت إشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، على جثمان شاب في العقد الثاني من عمره غارق بمياه النيل بكورنيش المعادي.

تم انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة ويكثف رجال المباحث من جهودهم لحل لغز العثور علي الجثة.

كانت البداية ،عندما أخطرت الخدمات الأمنية المعينة بمحور الكورنيش بوجود شخص غريق أمام أكاديمية السادات بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة شاب في العقد الثاني من عمره يرتدي بنطال أزرق وجاري تكثيف التحريات للوصول إلى هويته.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، أمر بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اتخاذ الإجراءات أجهزة الأمنية إشراف اكاديمية السادات الأجهزة الأمنية بالقاهرة

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