إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب منذ قليل، 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى كوبري قرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري قرية صفط الحرية، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، وعلي الفور انتقلت القوات الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بالفحص تبين إصابة كل من، "محمد مرسي عبد المنعم، 22 عامًا، مقيم بالشرقية، مصاب بنزيف بالبطن، محمد إيهاب عبد الكريم" 28 عامًا، مقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصاب بجرح بالرأس، حامد شريف الخطيب" 19 عامًا، مقيم بمحافظة قنا، مصاب بكدمات، عبد الرحمن أحمد طراز، 19 عامًا، مقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصاب بكدمات، هنداوي بكر هنداوي، 53 عامًا، مقيم بأبو المطامير، مصاب بكسر بالساق اليمنى.

كما أصيب أيضًا "فاروق إبراهيم متولي، 76 عامًا، مقيم بدمنهور، مصاب بخلع بالكتف الأيسر، عزيزة مصطفى محمد، 25 عامًا، مقيم بميت غمر، مصاب بكسر بالعنقية، أحمد محمد الشحيمي، 24 عامًا، مقيم بالغربية، مصاب بكدمات، عبد الرحمن محمد إبراهيم، 24 عامًا، مقيم بالغربية، مصاب بكدمات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.