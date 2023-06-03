"لازم أكون أول واحد".. محمد عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد الساحر

تحل غدَا ذكرى ميلاد الساحر محمود عبد العزيز، الذى ولد فى 4 يونيو 1946 وتوفى 12 نوفمبر عام 2016.

ويداوم الفنان الشاب محمد محمود عبد العزيز على إحياء ذكرى ميلاد ووفاة والده من كل عام، ونشر على صفحته الشخصية عبر موقع تداول الصور والفيديوهات القصيرة الإنستجرام.

حيث شارك محمد محمود عبد العزيز صورة له ولزوجته وابنته الرضيعة وعلق قائلًا: “غداً (٤ يونيو) و زى كل سنه فى يوم ميلادك لازم أكون أول واحد يقول لحضرتك كل سنة وانت طيب يا حاج، والسنادى بقا حفيدتك بتبوس إيدك وبتقولك كل سنة وحضرتك طيب”.

واستكمل: بنحبك وواحشنا يا أغلى وأحن وأطيب خلق الله، يا أبويا وأخويا وصاحبى وسندى وضهرى، جوايا أحاسيس وكلام من كترهم مش عارف أعبر عنهم، بس أنا متأكد إنك كالعاده حاسس بيا و فاهمنى وعارف إللى جوايا من غير ما أفتح بقى.. (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا).

كما وجه الشكر لصديقه الذى قام بتركيب الصورة التى تجمع بينهم معلقًا: "شكراً صديقى المحترم محمد جابر اللى انا تاعبه معايا دايماً فى التصميمات الحلوه دى، تسلم ايدك يا صديقى العزيز".