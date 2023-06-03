السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: الدولة تحملت 25 مليار جنيه لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن العواصف الترابية الشديدة ضربت المحافظات أمس.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه لو لم يكن هناك تحسن في إنتاج الكهرباء، لم يكن هناك تحمل لارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحملت 25 مليار جنيه لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء. 

وتابع: "لدينا 34 مليون مشترك في الكهرباء منهم 15 مليون عداد مسبق الدفع". 

وأوضح أن الشعب المصري طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي خوض الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن الشعب أيّد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة التحديات.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد بناء الدولة من أجل المصريين، لافتاً إلى أن الشعب والجيش يد واحدة في مواجهة أعداء الوطن. 

 

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