قناة الناس| نبوى الأزهرى: الرسول كان يحفظ الجميل ويرده إلى أهله (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحفظ الجميل ويرده في إلى أهله، مؤكدًا أنه قام برد الجميل لابن المطعم بن عدي بعد أسره في غزوة بدر وفاءً لأبيه.

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أنه عقب غزة بدر كلان هناك مجموعة من كفار قريش وقعوا في الأسر، كان من بينهم رجل يدعى جبير ابن مطعم والده كان المطهم بن عدي، وأسلم جبير بعد ذلك وبات من صحابة رسول الله، وقال للرسول حينما وقع في الأسر ما هذا ستفعل مع الأسرى هل من الممكن أن تطلق سراحهم وتعتقهم، فرد عليه الرسول وقال له “لو كان أبوك المطعم بن عدي حيًّا وكلمني في أمر هؤلاء لتركتهم له”، مؤكدًا أن الرسول قال هذا لأن المطعم بن عدي حينما كان في مكة وقف مع الرسول حينما كان في مكة، وظل الرسول يحفظ هذا الجميل لشخص لم يؤمن به.

وأوضح نبوي الأزهري، أنه حينما حاصرت قريش الرسول وأهله كان المطعم بن عدي يبذل مجهودًا كبيرًا كي يفك الحصار على الرسول وأهله.

وتابع: حينما توجه الرسول للطائف دعا أهلها للإسلام وعاد إلى مكة مرة أخرى بعد وحاول أهل مكة أن يلحقوا به الأذى، قال مطعم بن عدي إنه في جواري وقام بحمايته من أذى قريش.

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