السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد 5 أيام من البحث.. انتشال غريق الساحل الشمالي

انتشال غريق الساحل
انتشال غريق الساحل الشمالي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية وفريق غواصين الخير، من انتشال غريق الساحل الشمالي، والذي  غرق في شاطئ إحدى القرى السياحية بالكيلو 56، حيث لقى الشاب مصرعه منذ الإثنين الماضي.

وتبين أن الجثمان الذي تم انتشاله هو للشاب مروان يسرى عبد السلام ، 17 سنة من مركز من بركة السبع محافظة المنوفية، الذي غرق بإحدى قرى الساحل الشمالي في الساعة السابعة والنصف مساء الإثنين الماضي.


وقال الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير، إنه تم انتشال الغريق اليوم، بعد 5 أيام كاملة من البحث، مشيرًا إلى أن الغريق ظهر بعد مكان الغرق بـ10كيلو تقريبًا، داعيا له بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 


وكانت قد رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي لمدينة الإسكندرية صباح اليوم السبت،  الرايات الحمراء التحذيرية، بسبب اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج، كما رفعت أيضًا شواطئ القطاع الشرقي الراية الحمراء فيما عدا الشواطئ التي اكتملت بها حواجز الأمواج حيث مازالت ترفع الراية الخضراء.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم، أن نسب إشغال شواطئ العجمي اليوم لم تتعدى 5٪ بينما نسبة إشغال شواطئ القطاع الشرقي لم تزيد عن 15٪.

 

قوات الانقاذ النهري غواصين الخير انتشال غريق الساحل الشمالى الإسكندرية

الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الفريق أول محمد زكى ووزير الدفاع الإسرائيلى لبحث ملابسات حادث اليوم

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

الباز عن الحادث الحدودى مع إسرائيل: "رحم الله الجميع وحاسبهم على نياتهم"

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

الباز يحذر من منصات إخوانية: "مزيد" تبث سمومًا ولا تلتفتوا لما تنشره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة