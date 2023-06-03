بعد 5 أيام من البحث.. انتشال غريق الساحل الشمالي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية وفريق غواصين الخير، من انتشال غريق الساحل الشمالي، والذي غرق في شاطئ إحدى القرى السياحية بالكيلو 56، حيث لقى الشاب مصرعه منذ الإثنين الماضي.

وتبين أن الجثمان الذي تم انتشاله هو للشاب مروان يسرى عبد السلام ، 17 سنة من مركز من بركة السبع محافظة المنوفية، الذي غرق بإحدى قرى الساحل الشمالي في الساعة السابعة والنصف مساء الإثنين الماضي.



وقال الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير، إنه تم انتشال الغريق اليوم، بعد 5 أيام كاملة من البحث، مشيرًا إلى أن الغريق ظهر بعد مكان الغرق بـ10كيلو تقريبًا، داعيا له بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



وكانت قد رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي لمدينة الإسكندرية صباح اليوم السبت، الرايات الحمراء التحذيرية، بسبب اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج، كما رفعت أيضًا شواطئ القطاع الشرقي الراية الحمراء فيما عدا الشواطئ التي اكتملت بها حواجز الأمواج حيث مازالت ترفع الراية الخضراء.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم، أن نسب إشغال شواطئ العجمي اليوم لم تتعدى 5٪ بينما نسبة إشغال شواطئ القطاع الشرقي لم تزيد عن 15٪.