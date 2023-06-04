الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالدرجات.. تنسيق التمريض 2023 محافظة الجيزة ومحافظات أخرى لما بعد الشهادة الإعدادية

التمريض
التمريض

تزايد معدلات البحث فى الساعات الأخيرة من خلال مؤشر البحث جوجل عن درجات القبول  بمدارس التمريض لمحافظة الجيزة 2023 وذلك عقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى التفاصيل الكاملة عن هذا الموضوع خلال السطور التالية:

 

تنسيق التمريض 2023 محافظة الجيزة

يتوقع أن تقترب درجة القبول بمدارس التمريض لمحافظة الجيزة هذا العام 2023-2024 هى 218 درجة وهى الدرجة التى تم العمل بها العام الماضى ربما تزيد هذا العام درجتين أو تقل درجة أو درجتين.

درجات القبول بمدارس التمريض للعام الحالى 2023-2024 لجميع محافظات الجمهورية.

درجات التنسيق يتم توقعها من خلال النظر إلى درجات التنسيق لنفس نوعية المدارس للعام السابق قد تختلف قليلا لكنها تقترب من نفس الدرجة.

 

درجات تنسيق تمريض محافظة القاهرة

يتوقع أن تكون ٢٢٠ درجة

تنسيق تمريض محافظة الشرقية

يتوقع أن تكون ٢٦١ درجة لهذا العام.

 

تنسيق تمريض الأقصر ٢٠٢٣-٢٠٢٤

يتوقع أن تكون ٢١٠ درجة

درجات التمريض مدارس كفر الشيخ 

220 درجة محافظة كفر الشيخ.

 

تنسيق التمريض محافظة الغربية 

234 درجة محافظة الغربية

 

درجات تنسيق القبول بمدارس البحيرة

277 درجة محافظة البحيرة.

اقرأ ايضا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 عبر الدستور لجميع المحافظات

برقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2023 عبر الدستور لجميع المحافظات
 

درجات تنسيق القبول محافظة دمياط

200 محافظة دمياط.

تنسيق مدارس ما بعد الإعدادية 2023.. وشروط كل مدرسة

تنسيق ثانوى خدمات 2023 الجيزة.. وما هو الفارق بين "العام والخدمات والمنازل"؟

من ناحيتها تحرص وزارة الصحة والسكان على توفير العديد من مدارس التمريض التى تقوم بتدريب التلاميذ وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمسة سنوات وبعدها يمكن للطلبة دخول كليات التمريض ومعاهد التمريض المختلفة على مستوى الجمهورية عقب اجتياز خطوات القبول بتلك المعاهد والكليات.

عوامل يتم من خلالها تحديد درجات التنسيق بالمدارس المختلفة :

-عدد الطلبة الناجحين

هناك علاقة طردية  تربط بين اعداد الناجحين بالشهادة الإعدادية لكل محافظة على حدة وبين تحديد درجات القبول بالمدارس المختلفة .

متوسط الدرجات

هناك علاقة طردية ايضا تربط بين  درجات تلاميذ المحافظة وبين تحديد درجات القبول بمدارس الثانوى المختلفة على مستوى كل محافظة .

عدد المدارس

علاقة عكسية تربط بين أعداد المدارس وتحديد درجات القبول بمدارس الثانوى المختلفة على مستوى المحافظة .

درجات القبول بمدارس التمريض تنسيق تمريض الجيزة ٢٠٢٣ تنسيق تمريض القاهرة ٢٠٢٣ وزارة اصحة والسكان تنسيق تمريض الاسكتدرية ٢٠٢٣ درجات تنسيق القبول بمدارس البحيرة

الأكثر قراءة

زيلينسكى: هجوم صاروخى روسى على دنيبرو يوقع قتلى وجرحى

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

على الدين هلال يكشف الهدف من المناقشات فى الحوار الوطنى

عاصفة ترابية جديدة تضرب أسوان

اتحاد العاصمة الجزائرى بطلاً للكونفدرالية رغم الخسارة أمام يانج أفريكانز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة