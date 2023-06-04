بالدرجات.. تنسيق التمريض 2023 محافظة الجيزة ومحافظات أخرى لما بعد الشهادة الإعدادية

تزايد معدلات البحث فى الساعات الأخيرة من خلال مؤشر البحث جوجل عن درجات القبول بمدارس التمريض لمحافظة الجيزة 2023 وذلك عقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى التفاصيل الكاملة عن هذا الموضوع خلال السطور التالية:

تنسيق التمريض 2023 محافظة الجيزة

يتوقع أن تقترب درجة القبول بمدارس التمريض لمحافظة الجيزة هذا العام 2023-2024 هى 218 درجة وهى الدرجة التى تم العمل بها العام الماضى ربما تزيد هذا العام درجتين أو تقل درجة أو درجتين.

درجات القبول بمدارس التمريض للعام الحالى 2023-2024 لجميع محافظات الجمهورية.

درجات التنسيق يتم توقعها من خلال النظر إلى درجات التنسيق لنفس نوعية المدارس للعام السابق قد تختلف قليلا لكنها تقترب من نفس الدرجة.

درجات تنسيق تمريض محافظة القاهرة

يتوقع أن تكون ٢٢٠ درجة

تنسيق تمريض محافظة الشرقية

يتوقع أن تكون ٢٦١ درجة لهذا العام.

تنسيق تمريض الأقصر ٢٠٢٣-٢٠٢٤

يتوقع أن تكون ٢١٠ درجة

درجات التمريض مدارس كفر الشيخ

220 درجة محافظة كفر الشيخ.

تنسيق التمريض محافظة الغربية

234 درجة محافظة الغربية

درجات تنسيق القبول بمدارس البحيرة

277 درجة محافظة البحيرة.

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درجات تنسيق القبول محافظة دمياط

200 محافظة دمياط.

من ناحيتها تحرص وزارة الصحة والسكان على توفير العديد من مدارس التمريض التى تقوم بتدريب التلاميذ وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمسة سنوات وبعدها يمكن للطلبة دخول كليات التمريض ومعاهد التمريض المختلفة على مستوى الجمهورية عقب اجتياز خطوات القبول بتلك المعاهد والكليات.

عوامل يتم من خلالها تحديد درجات التنسيق بالمدارس المختلفة :

-عدد الطلبة الناجحين

هناك علاقة طردية تربط بين اعداد الناجحين بالشهادة الإعدادية لكل محافظة على حدة وبين تحديد درجات القبول بالمدارس المختلفة .

متوسط الدرجات

هناك علاقة طردية ايضا تربط بين درجات تلاميذ المحافظة وبين تحديد درجات القبول بمدارس الثانوى المختلفة على مستوى كل محافظة .

عدد المدارس

علاقة عكسية تربط بين أعداد المدارس وتحديد درجات القبول بمدارس الثانوى المختلفة على مستوى المحافظة .